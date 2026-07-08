Beşiktaş’tan Salih Özcan transferine ilişkin açıklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Beşiktaş, yeni transferi milli futbolcu Salih Özcan’ın bugün saat 23.25’te İstanbul’da olacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.