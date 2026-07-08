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Spor Beşiktaş’tan Salih Özcan transferine ilişkin açıklama
Spor

Beşiktaş’tan Salih Özcan transferine ilişkin açıklama

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Beşiktaş’tan Salih Özcan transferine ilişkin açıklama

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni transferi milli futbolcu Salih Özcan’ın bugün saat 23.25’te İstanbul’da olacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.

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