Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Bu yıl da yine tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'nin dört tarafından gelecek gençlerimizi misafir etmeye başladık. 2 Temmuz'da başvurular başladı. Yaklaşık 1 haftalık süreçte 6 bin 500 ile 7 bine yakın gencimiz Antalya'da tatillerini geçirmek üzere bize başvuru yaptı. Biz de bu sene içerisinde 28 Ağustos'a kadar gençlerimizi misafir etmek için elimizdeki tüm imkanlar ile hizmet etmeye hazırız" dedi.