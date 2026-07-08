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Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

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Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Seyahatsever Projesi" kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençlerin konaklaması için ülke genelindeki yurtların kapılarını açtı. 2 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında başvuruların yapılacağı proje ile gençlerin farklı illerde ücretsiz konaklama ve kültürel yerleri ücretsiz gezme imkanı sağlanacak. Projeyi değerlendirmek isteyen gençlerin ilk rotası ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm kenti Antalya oldu.

#1
Foto - Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Ahmet Hamdi Akseki Yurdu Rasim Aktaş Bloğu ile Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu A Blok gençlerin kullanımına açılacak. Ahmet Hamdi Akseki Yurdu Rasim Aktaş Bloğu 252 kişilik kapasitesiyle, Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu A Blok ise 515 kişilik kapasitesiyle proje süresince hizmet verecek. Proje kapsamında 1 haftada 7 bine yakın genç başvuru yaptı.

#2
Foto - Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatlarıyla hayata geçirilen ‘Seyahatsever Projesi'nin gençlerin farklı şehirlerin kültürlerini, doğal güzelliklerini öğrenmeleri için bu yıl da devam ettiğini söyledi. Bozkurt, "Seyahatsever Projemiz ile bugüne kadar Antalya'da 50 binden fazla öğrencimizi misafir ettik. Şehrimizin kültürünü, doğasını, tarihi güzelliklerini gezme fırsatı yakaladılar.

#3
Foto - Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Bu yıl da yine tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'nin dört tarafından gelecek gençlerimizi misafir etmeye başladık. 2 Temmuz'da başvurular başladı. Yaklaşık 1 haftalık süreçte 6 bin 500 ile 7 bine yakın gencimiz Antalya'da tatillerini geçirmek üzere bize başvuru yaptı. Biz de bu sene içerisinde 28 Ağustos'a kadar gençlerimizi misafir etmek için elimizdeki tüm imkanlar ile hizmet etmeye hazırız" dedi.

#4
Foto - Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Gençleri mutlaka Antalya'ya beklediğini belirten Bozkurt, "Elmalılı Hamdi Yazar yurdunda kızları, Ahmet Hamdi Akseki yurdunda erkekleri misafir edeceğiz. Toplamda 650 civarında kapasitemiz var. Gençlerimiz periyot halinde geldikleri için yaklaşık 10 bine yakın gencimizi de bu yıl misafir edeceğiz. Seyahatsever projemiz ile gençleri mutlaka Antalya'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Seyahatsever Projesi'ne katılan 26 yaşındaki Serenay Önel, "Gerçekten gençler için çok güzel bir uygulama. Ücret ödemiyor olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Bu sayede yeni şehirler, yeni kültürler öğrenmiş oluyoruz. Her sene mümkün oldukça katılmayı düşünüyorum. Gerçekten çok sevdiğim ve memnun olduğum bir proje. Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

#6
Foto - Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı

Projeye Ankara'dan katılan Zeynep Aykar da, "2022'de bu projeye katıldım ve Muğla'da tatil yapmıştım. Çok güzel bir proje açıkçası. Bu proje bizler için çok güzel ve çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.

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