Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Seyahatsever Projesi" kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençlerin konaklaması için ülke genelindeki yurtların kapılarını açtı. 2 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında başvuruların yapılacağı proje ile gençlerin farklı illerde ücretsiz konaklama ve kültürel yerleri ücretsiz gezme imkanı sağlanacak. Projeyi değerlendirmek isteyen gençlerin ilk rotası ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm kenti Antalya oldu.