İletişim Başkanı Duran’dan NATO açıklaması! Türkiye kararlılıkla devam edecek

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarına eşlik ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Duran, temaslarda ikili ilişkiler, savunma sanayii, ticaret, enerji ve güvenlik başlıklarının ele alındığını ifade etti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER MASADA

Duran’ın açıklamasına göre görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Görüşmelerde Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi ve İran ile ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşması konularındaki kararlı duruşun vurgulandığı aktarıldı.

SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Zirve temaslarında savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajların da öne çıktığını belirten Duran, Türkiye’nin müttefikleriyle ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Duran, görüşmelerin NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın ve stratejik iş birliğinin artırılması açısından önemli başlıklar içerdiğini ifade etti.

LİDERLER ONURUNA RESEPSİYON VE AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, zirve dolayısıyla Ankara’da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdiği bildirildi.

Duran, programın liderler arasındaki samimi diyaloğa ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

“TÜRKİYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde diplomasinin merkezinde yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Duran, Türkiye’nin müttefikleriyle iş birliğini güçlendirmeyi, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.