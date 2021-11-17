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Dünya Uganda'daki patlama ölenlerin sayısı yükseldi
Dünya

Uganda'daki patlama ölenlerin sayısı yükseldi

Uganda’da dün meydana gelen çifte patlama da can kaybı sayısı 6’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 15:02:00 -
Uganda'daki patlama ölenlerin sayısı yükseldi

Uganda’nın başkenti Kampala’da dün parlamento binası ve polis merkezi yakınlarında art arda 2 patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin hükümet tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 6’ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 36 olduğu belirtildi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni yaptığı açıklamada, patlamanın 2 intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini, bir şüphelinin ise gözaltına alındığını söyledi. Museveni, saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın Orta Afrika’daki uzantısı Müttefik Demokratik Güçleri’n olduğunu ifade etti. Museveni, "Dışarıdan faaliyet gösteren örgütlerle mücadele etmek için komşularımızla birlikte çalışıyoruz. Kent terörüne karşı çok daha sıkı hazırlandığımız bir dönemde kendilerini ifşa ettiler. Yok olacaklar" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres intihar saldırılarına ilişkin açıklamada yaptı. Saldırıların alçakça olduğunu söyleyen Guterres, faillerin bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat da birliğin Uganda’nın yanında olduğunu belirterek, saldırıyı en sert şekilde kınadığını dile getirdi.

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