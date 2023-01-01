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Dünya Uganda'da yeni yıl kutlamalarında izdiham! Ölüler var
Dünya

Uganda'da yeni yıl kutlamalarında izdiham! Ölüler var

Uganda'nın başkenti Kampala'da yılbaşı kutlamalarında çıkan izdihamda 10 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 19:15:00 -
Uganda'da yeni yıl kutlamalarında izdiham! Ölüler var

Uganda'nın başkenti Kampala'da yılbaşı kutlamalarında çıkan izdihamda 10 kişi öldü.

Emniyet yetkilisi Luke Oweyesigyire, "Freedom City" adlı alışveriş merkezinde dün akşam yılbaşı kutlamaları düzenlendiğini söyledi.

Oweyesigyire, kutlamalar kapsamında gece yarısı yapılan müzik gösterisi sırasında sunucunun, katılımcıları dışarıdaki havai fişek gösterisini izlemeye teşvik ettiğini belirtti.

Katılımcıların gösteriyi izlemek için hareket geçmesiyle izdiham çıktığını kaydeden Oweyesigyire, izdihamda 5 kişinin öldüğünü, birçok kişinin yaralandığını ifade etti.

Oweyesigyire, olay yerine gelen ekiplerin yaralıları hastanelere sevk ettiğini dile getirdi.

5 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan Oweyesigyire, etkinlikte ihmal olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.

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