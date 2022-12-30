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Dünya Uganda'da iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Uganda'da iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:45:00 -
Uganda'da iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti

 Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin güneyinde bulunan Ntungamo-Kabale yolunda sabah saatlerinde iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Rukiga ve Ntungamo bölgelerindeki sağlık merkezlerine nakledildi.

Yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

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