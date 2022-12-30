Uganda'da iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin güneyinde bulunan Ntungamo-Kabale yolunda sabah saatlerinde iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, Rukiga ve Ntungamo bölgelerindeki sağlık merkezlerine nakledildi.
Yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.