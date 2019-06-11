Ufuk Uras'tan mülteci düşmanlarına insanlık dersi!

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Ufuk Uras, mülteci düşmanı bazı solculara adeta ders verdi. Uras, mültecilere plajları yasaklayan Mudanya Belediyesi'ne de tepki göstererek "Suriyeliler tüm alanlarda bulunma hakkına sahiptir" ifadelerinde bulundu.

"Dünyayı güzellik kurtaracak"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uras "Bazı kişiler ülkemize gelmek zorunda kalan insanlara şeytanı tepki gösterirken, bazı melek gibi insanlar da onların ulkesine gidip sağlık yardımı yapıyor. Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlar her şey." dedi.

"Mültecileri değil, ırkçılığı barındırmayalım"

Sosyal medyada paylaşımlarında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Uras "Neonaziler gibi mülteci düşmanları "çok seviyorsanız onları evinizde besleyin" demeyi bir zeka piriltisi zannediyor. Yaşadığımız coğrafya ortak evimiz olsa, giderek bütün dünya ortak mekanımız olsa, ırkçılık barinabilir miydi? Mültecileri değil, ırkçılığı barındırmayalım." dedi.

"Mültecilerin hukuki haklarini tanıma mücadelesi de son derece hayati"

Açıklamalarına devam eden Uras şu açıklamalarda bulundu:

"Mülteci meselesi salt siyasi iktidara endeksli tartisilacak bir kayikci kavgasi konusu da değil. Siyasi iktidardan mültecilerin hukuki haklarini tanıma mücadelesi de son derece hayati. Bu konudaki uluslararası anlaşmaların imzalanmasınin sağlanması için de çaba gerekiyor." dedi

"Hiç kendilerini sorgulamazlar"

"Mültecilerden bahsedersin, "onları evine al" der, Kürtlerden, Alevilerden vd., bahsedersin, "Yeter ki bana bulaşmasin, onları da evine al" der. Ama "kafam niye bu kadarını alıyor" diye hiç kendini sorgulamaz."

"Evinize alın demiyoruz"

"Size kimse mültecileri evinize alın demiyor, sadece kavmiyetçilere dünyanın ortak evimiz olduğu hatırlatılıyor."

"Gösterdiğiniz düşmanlık ve nefret kendinize"

"Trump'in Meksikali göçmenlere yönelik ırkçı yaklaşımlarını tepki gösterenler, burda mültecilere aynı düşmanlığı benzer argümanlarla gösterebiliyor. Aslında gösterdiğiniz düşmanlık ve nefret kendinize."