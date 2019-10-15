Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa 3. Dünya Savaşı resmen başlar

Geçtiğimiz günlerde Yeşil Sol Partisi'nden istifa eden Ufuk Uras, TV100'de yayımlanan Güne Bakış programında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ufuk Uras, Esed ile TSK'nın karşı karşıya gelmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Nokta analizi değil, süreç analizi yapmak gerekir. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından riskler ele alınıyor. Esed rejimi ile Türkiye'nin karşı karşıya gelme ihtimalinin zayıf olduğunu süşünüyorum. Bu zaten 3. dünya savaşı olur. Yani rasyonel bir durum değil" dedi.

Türkiye'nin operasyonunu iç siyasete bağlamanın yanlış olduğunu söyleyen Uras, "Sürecin iç siyaset ekseninde ele alınmasını da doğru bulmuyorum. Seçimlerin faturası buradan giderilmiş gibi. Bu Misaki Milli'den beri gelen bir durum" dedi.

Esed ile teröristler anlaştı

TSK ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Suriye Ordusu'nun Sözcüsü Yusuf Hammoud, bölgedeki son gelişmelere ilişkin bugün bir açıklama yaptı. SMO Sözcüsü Yusuf Hammoud, "Menbic’e giren güçlerin bir kısmı Suriye ordusu olmak üzere çoğunluk Halep’ten getirilen YPG'li teröristler" dedi.

Rusya duyurmuştu

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Esed rejimi, Münbiç ve çevresindeki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldı" denildi.