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Gündem Ufuk Söylemez'den AK Partili seçmenlere hakaret
Gündem

Ufuk Söylemez'den AK Partili seçmenlere hakaret

Halka tepeden bakan CHP zihniyetinin temsil edildiği Halk TV'nin canlı yayınına katılan Eski bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:35:00 - 2021-04-13 23:39:14

Halka tepeden bakanların barındığı Halk TV’de millete hakaret etmek adeta moda oldu. Son olarak Ayşener Arslan’ın Medya Mahallesi adlı programına katılan Eski bakan Ufuk Söylemez 2002'den beri girdiği seçimlerin tamamından birinci çıkan ve hala seçim anketlerinde en tepede yer alan AK Partili seçmenlere cahil diyerek hakaret etti. Programda, 13 milyona ulaşarak adeta rekor kıran AK Parti’nin üye sayısının düştüğünü iddia eden Söylemez, “Partiyi filen bıraknlar istifa edenler çok fazla. Tabanda büyük bir çözülme var. Cahil bıraktıkları, yoksuk bıraktıkları, sadakaya mıhtaş bıraktıkları, tarikatlara teslim ettkileri kesimler dışında,, militanlaşmış partizan kesimler dışında büyük eroszyon içindiler. Uzatmaları oynuyor bence AKP” diyerek küstah ifadeler kullandı.

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Yorumlar

Anadolu..

Yalancının..................mi.
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