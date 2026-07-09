'Ölüm listesinin başındayım'

Beştepe'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Ankara-Vaşington hattındaki ilişkileri değerlendirirken, İran tarafından hedef alındığını ve suikast listesinin ilk sırasında bulunduğunu ileri sürdü

Ankara Beştepe’deki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, uluslararası siyasette büyük bir hareketliliğe sebep oldu. Zirvenin tamamlanmasıyla kameraların karşısına geçen Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere geniş yer ayıran Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "büyük bir lider ve güçlü bir kişilik" olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki bağların en üst seviyede olduğunu söyledi. Trump, askeri iş birliği çerçevesindeki F-35 programına dair ise yakın zamanda bir karar vereceklerini ifade etti. Trump, Türkiye'nin bölgesel çatışmalardan uzak durarak güçlü bir müttefiklik sergilediğini savundu.

Basın toplantısında kendi güvenliği ve Orta Doğu politikalarına dair konuşan Trump, Tahran yönetiminin hedefinde olduğunu belirterek, "İran’ın ölüm listesinde birinci sıradayım" dedi. Bir ABD başkanının görev başındayken öldürtülme riskinin yüzde 5,2 seviyesinde olduğunu hatırlatan Trump, bu tehditleri önemsemeden görevini sürdürdüğünü öne sürdü. ABD'nin askeri hamleleri sonucunda İran’ın operasyonel gücünün ve füze kapasitesinin büyük oranda zayıfladığını iddia eden Trump,Vaşingtoun'un tehditlere artık çok daha sert karşılıklar verdiğini ve askeri müdahaleye hazır beklediklerini ifade etti. Hürmüz Boğazı ve petrol piyasasındaki hareketliliğin kısa sürede istikrara kavuşacağını öngören Trump, küresel operasyonlara örnek olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sürecini gösterdi.

NATO ittifakı içerisindeki mali dengelere değinen Trump, kendi baskıları sonucunda müttefik ülkelerin savunma harcamalarını 150 milyar dolar artırdığını ileri sürdü. Hollanda zirvesinde belirlenen savunma harcaması hedefinin yüzde 2 seviyesinden yüzde 5’e çıkarılması yönündeki adımlarını savunan Trump, üye ülkelerin bu bütçeyi Amerikan üretimi askeri teçhizatları satın almak için kullandığını, bu durumun ABD savunma sanayisinin 24 saat esasıyla çalışmasına sebep olduğunu dile getirdi. Bu yıl ABD savunma bütçesine 1 trilyon dolarlık rekor bir yatırım yaptıklarını açıklayan Trump, Vaşington yönetiminin küresel ölçekte eskisinden daha fazla saygı gördüğünü iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Şara ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Trump, medyanın bu diplomatik gelişmeleri görmezden geldiğini savundu. Pekin yönetiminin de küresel çatışmalardan uzak durduğuna işaret eden Trump, Çin'in ABD'nin gücüne saygı duymaya başladığını öne sürdü.