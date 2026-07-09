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Dünya Büyük savaş alarmı! ABD uçakları yeniden Orta Doğu'ya konuşlandırılıyor iddiası!
Dünya

Büyük savaş alarmı! ABD uçakları yeniden Orta Doğu'ya konuşlandırılıyor iddiası!

Yeniakit Publisher
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Büyük savaş alarmı! ABD uçakları yeniden Orta Doğu'ya konuşlandırılıyor iddiası!

Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ile İran arasında son dönemde art arda yaşanan karşılıklı hamleler ve misillemeler bölgedeki gerilimi tırmandırırken, dün gece yeni bir saldırı haberi gelmişti. Yaşana gelişmenin ardından Washington yönetimi bölgedeki askeri hareketliliğini artırdı.

Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ile İran arasında son dönemde art arda yaşanan karşılıklı hamleler ve misillemeler bölgedeki gerilimi tırmandırırken, dün gece yeni bir saldırı haberi gelmişti. Yaşana gelişmenin ardından Washington yönetimi bölgedeki askeri hareketliliğini artırdı.

ABD UÇAKLARI ORTA DOĞU'YA KONUŞLANIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde; ABD'nin İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası Avrupa'ya gönderdiği yakıt ikmal uçaklarının yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere havalandığı bildirildi.

Haberde, İran'la sağlanan mutabakat sonrası Avrupa'daki üslere konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının son birkaç saat içinde bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.

KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar ise Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının birkaç gün sürebileceği değerlendirmesini yaptığını söyledi.

 

İSRAİL ORDUSU YÜKSEK ALARMA GEÇTİ

ABD ile İran arasındaki yeniden yükselen gerilimin ardından İsrail ordusunun da yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Son 24 saatte askeri kurmaylarıyla durum değerlendirmeleri gerçekleştirdiği kaydedilen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon'dan üst düzey yetkililerle doğrudan temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak İsrail’i hedef alması halinde "sert" karşılık vermeyi planladığı ifade edildi.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı ise henüz halka yönelik güvenlik yönergelerinde bir değişikliğe gitmedi.

 

TRUMP 'BU AKŞAM İRAN'I ÇOK SERT ŞEKİLDE VURACAĞIZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." demişti.

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