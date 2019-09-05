0553 313 94 23

Ufuk Sarıca: Mental olarak hazır olamadık!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya ile karşılaştı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:55
Ufuk Sarıca: Mental olarak hazır olamadık!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 22-16 üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye, 3. çeyreğe 8-0 seriyle başlayarak skora 43-43 denge getirdi. Daha sonra Çekya art arda bulduğu basketlerle tekrar öne geçti ve Türkiye final periyoduna 66-60 geride girdi. 4. çeyreğe Cedi Osman'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, farkı 3'e indirdi. Çekya maçın sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve maçı 91-76 galip tamamlayarak üst tura yükseldi.

'2 GÜN ÖNCE TARİHİ BİR OLAYA İMZA ATACAKTIK, BUGÜN HİÇBİR ŞEY YAPAMADIK'

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, maça dair değerlendirmesinde "Belki enerjimiz yetmeyebilir ama mental olarak hazır olmamız lazımdı. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim" dedi. Sarıca şöyle devam etti:

"Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi. Oyun disiplininden de koptuk, çok üzgünüm. Takım halinde durmamız lazımdı. 2 gün önce tarihi bir olaya imza atacaktık ama bugün hiçbir şey yapamadık."

Türkiye, grupta oynanan ilk maçta Japonya'yı 86-67 mağlup etmiş, uzatmaya giden ikinci maçta ise turnuvanın favorileri arasında yer alan ABD'ye son anda 93-92 yenilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:55
  1. Türkiye A Milli Basketbol Takımı
  2. 12 dev adam
  3. Ufuk Sarıca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EFEST, eğitime de destek olacak
    1. EFEST, eğitime de destek olacak
    2. Yeni Zelanda'da kızamık vakası bini..
    3. Başarılı sporcular ödüllendirildi
    4. 80 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde..
    5. Elvan’dan Mezitli’ye hastane müjdesi
    6. Şehir Hastanesinde 100’üncü açık kalp..
    7. Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
    8. Bacası tutuşan fabrikada yangın devam..
    9. İstanbullular dikkat! 9 Eylül'de..
    10. Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor
    11. Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’..
    12. Babacan'ın yakın çevresi Akit'e..
    13. Sincan’ın meşhur kavunları artık..
    14. Vestel IFA’da yeni teknolojilerini..
    15. Sudan’da sel mağduru 480 aileye yardım
    16. Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi
    17. Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara..
    18. Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta..
    19. Uyuşturucu tüccarlarına darbe
    20. Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik..
    21. Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı
    22. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    23. Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak..
    24. Putin’den Türkiye çıkışı: “Türkiye,..
    25. Bitlis’te ekmek fırınlarında gramaj..
    26. Egemen Bağış hangi göreve atandı?
    27. Çengelköy’de faciadan dönüldü
    28. İzmir’deki yangında 4 fabrika..
    29. Milyonlarca kişiyi rahatlatan karar,..
    30. TEM’de, çekicinin çarptığı tilki telef..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'