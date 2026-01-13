  • İSTANBUL
Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Acil karaciğer nakli bekleniyor

Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Acil karaciğer nakli bekleniyor

Karaciğer yetmezliği ve sirozla mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki oyuncu için doktorların organ nakli kararı aldığı ve uygun donör beklendiği açıklandı.

"Geniş Aile" dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan’dan üzücü haber geldi.

Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan ünlü oyuncunun durumu ağırlaştı.

Geçtiğimiz dönemde yoğun bakım süreci de geçiren Özkan’ın, yapılan son tetkiklerin ardından organ nakli sırasına alındığı öğrenildi.

Psikolojik olarak da zorlu bir dönemden geçtiği belirtilen oyuncunun tedavisi şu an hastanede devam ediyor.

KARDEŞİ UMUT ÖZKAN, DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ufuk Özkan’ın kardeşi olan oyuncu Umut Özkan, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Özkan açıklamasında şunları söyledi:

"Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir.

Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

 

