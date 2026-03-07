  • İSTANBUL
Ergan Dağı'nda nefes kesen anlar! "Yarasa Adam" 500 metreden boşluğa süzüldü

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Erzincan’daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde gerçekleştirdiği yaklaşık 500 metrelik base jump atlayışıyla adrenalin dolu anlar yaşattı...

Erzincan’da Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen ekstrem atlayış izleyenleri heyecanlandırdı.

 

"Yarasa Adam" olarak bilinen Koçak, Türk bayraklı paraşütüyle serbest düşüş ve wingsuit sporu deneyimini birleştirerek nefes kesen bir gösteri sundu. Atlayış, Koçak’ın üzerindeki aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

 

Ekstrem spor tutkunları ve izleyiciler, sporcuların bu yüksek irtifa ve hızla yapılan atlayışını ilgiyle izledi.

