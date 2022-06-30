Ufuk Beydemir kimdir nereli kaç yaşında? Ufuk Beydemir hangi albümleri, şarkıları var?

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleneceklerini duyurmasından sonra Ufuk Beydemir’in kim olduğu, hayatı kariyeri merak ediliyor. Peki Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir nereli kaç yaşında? Ufuk Beydemir hangi albümleri, şarkıları var? İşte Ufuk Beydemir’in hayatı, biyografisi.

Ufuk Beydemir kimdir?

Ufuk Beydemir, 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür.[1] Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi almıştır. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği "Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. Şarkı, Erkenci Kuş ve daha birçok dizide kullanıldı. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

Ufuk Beydemir albümleri

Sevda Gibi (2018)

Kristal Oda (2020)

EP'ler

Akustik (2019)

Tekliler

HİÇ (2021)

Biri Var (2021)

Tamirci Çırağı (2021)

Ellerin Uzansa (2021)

Aklımda Bir Dünya (2022)

Ben Bir Kek Miyim? (2022)