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Yaşam UFO mu görüldü? Esrarengiz ışık hakkında TUA'dan açıklaması geldi!
Yaşam

UFO mu görüldü? Esrarengiz ışık hakkında TUA'dan açıklaması geldi!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görülen ışık hüzmesi hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. Ufo mu, askeri araç mı soruları gündemde olay oldu. Konu hakkında dikkat çeken açıklama Türkiye Uzay Ajansı'ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:31:00 - 2023-02-28 21:58:55
UFO mu görüldü? Esrarengiz ışık hakkında TUA'dan açıklaması geldi!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde gökyüzünde vatandaşları tedirgin eden görüntü oluşmuştu. Yerden göğe fırlayan Işık huzmesi hakkında Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı.

TUA, yerde bulunan bir kaynaktan çıkıyormuş gibi görünen olayın 'Işık sütunu' olduğunu duyurdu.

'Ekstrem bir doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır'

Yapılan açıklamada, ''Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır.'' denildi.

Öte yandan uzaylı UFO saldırısı mı oldu soruları gündemden düşmüyor.

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