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Dünya UFO gözlem birimine ihbar yağdı! İhbarların geldiği yer dikkat çekti
Dünya

UFO gözlem birimine ihbar yağdı! İhbarların geldiği yer dikkat çekti

6 ay önce ABD yönetimi tarafından açılan UFO gözlem birimine ihbar yağdı. Yapılan ihbarların hepsinin ABD ordusundan geldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 22:42:00 -
UFO gözlem birimine ihbar yağdı! İhbarların geldiği yer dikkat çekti

ABD yönetiminin yalnızca 6 ay önce açtığı yeni UFO gözlem birimi, şimdiden yüzlerce ihbar aldı. Birim, bu yılki tüm soruşturmaların ayrıntılı analizini içeren bir rapor üzerinde çalışıyor.

Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) diye adlandırılan birimden yapılan açıklamada söz konusu ihbarların hepsinin ABD Ordusu'ndan geldiği ifade edildi.

Birimin yöneticisi Sean Kirkpatrick, eski veya yeni ihbarların hiçbirinde en azından şimdilik uzaylılara dair ipucu görmediklerini aktardı.

UFO ihbarları ciddiye alınıyor

Son yıllarda hem ABD Ordusu hem de NASA, halktan veya askerlerden gelen UFO ihbarlarını çok ciddiye alıyor.

Son iki yılda bu ihbarların incelenmesi için bir dizi yeni birim kurulurken, Savunma Bakanlığı Pentagon da 2021'de yönetime bir UFO raporu sunmuştu.

25 Haziran 2021'de sunulan rapora dair en çok merak edilen de UFO'ların uzaylılarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğiydi.

"UFO'ların Dünya dışı yaşamla bağlantısı yok"

Raporda bu cisimlerin Dünya dışı yaşamla bağlantısına dair hiçbir kanıt bulunamadığı vurgulanmıştı. Ancak 9 sayfalık bu belge, ABD'li yetkililerin bugüne dek varlığını inkar ettikleri UFO'ları "ulusal güvenlik meselesi" olarak değerlendiğini göstermişti.

Hükümetin bu esrarengiz cisimlere ilgisi 2020'de Tanımlanamayan Hava Olguları Görev Gücü adlı bir başka birimin kurulmasıyla ayyuka çıkmıştı.

Öte yandan bu çalışmalar, "Tanımlanamayan Uçan Cisimler" anlamına gelen UFO'ların kapsamını genişletmişti. Zira bu tarihten sonra söz konusu nesneler, Tanımlanamayan Hava Olguları (Unidentified Aerial Phenomena - UAP) diye anılmaya başlandı.

Pentagon'a göre UAP, resmen şu şekilde tanımlanıyor:

Uzayda, havada, karada, denizde veya denizin altında tespit edilen ama tanımlanamayan ve ABD askeri tesisleri ya da operasyonları için tehdit oluşturabilecek herhangi bir şey.

Ayrıntılı rapor üzerinde çalışılıyor

Temmuz 2022'de kurulan AARO ise ABD ordusunun çeşitli şubeleri tarafından sunulan UAP gözlemlerini birleştirmeyi ve araştırmayı amaçlıyor.

Kirkpatrick, birimin bu yılki tüm soruşturmaların ayrıntılı analizini içeren bir rapor üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Raporun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: Independent, Livescience, AP

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