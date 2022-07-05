Ufak at yahu! Kılıçdaroğlu, o konuda Karamollaoğlu'nu bile solladı

Tamer Korkmaz, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili “İlk turda biter. Yüzde 100 diyebiliriz!” ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 99,9 kazanır” diyen Temel Karamollaoğlu'nu bile solladığını belirtti. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Voice of America” Kısakılıçdaroğlu seçim sonucundan o kadar emin ki…

Daha fazla dayanamadı ve “el yükseltti!”

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“Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini Yüzde 99,9 kazanır” diyen Temel Reis’i bile şöyle solladı:

“İlk turda biter. Yüzde 100 diyebiliriz!”

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Sam Amca’sının Atını Vuran Kovboyu son dönemde öyle bir uçuşa geçti ki…

-Tutabilene aşk olsun!

ARA KALIP: YOK MU ARTIRAN?

80’li yılların başlarındaki banker furyası yahut banker skandalı döneminde Kastelli’yi bile sollamak isteyen akla ziyan bir banker…

Gazete ilanlarıyla “Yüzde 120 faiz” vadetmişti!

Maalesef: Kimilerine “kemal-i afiyet” ile zokayı yutturmuştu.

HAYIRLI UÇUŞLAR

Daha evvel, birçok defa işaretlediğimiz gibi; Kemal Uçaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanmayı “Çantada Keklik” diye görüyordu.

Şimdi artık işbu kekliği çantaya ilk turda yerleştiriyor!

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“Yüzde 100 alırız” lafıyla…

Aslında, “Altılı Masa, beni aday gösterirse ilk turda bile garanti kazanırız” yollu imalı bir mesaj veriyor, ortaklarına!

Altılı Ganyandaki en az üç genel başkanın “Seçilebilecek birini aday göstermeliyiz” diye düşündüğünü…

Yani, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “dudak büktüklerini” tam da burada hatırlayalım."