  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müthiş görüntüler! 45 hafize hafızlık belgesini aldı, törenle taç giydi: Hedefimiz imanlı, takvalı, ilim dolu ve şuurlu bir nesil yetiştirmektir!

Batının medeniyet anlayışı! Siyahi kadınla tokalaşan Başkan'dan skandal hareket!

Kur'an yakan İslam karşıtları kaza yaptı

CHP'liler yine şaşırtmadı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

Dolmaları çifter çifter götüren âmâ gibiler! Yasakçı Murat Yetkin, kendine yetiremediği aklını bu kez yargıya taktı

Filistin Başsavcılığından ABD'ye tepki: Açıklamaları garip

Türkiye'den Asya ülkesine korvet teklifi

Yunanistan'dan Türk İHA'larına karşı yeni hamle

Dehşetin sebebi sözde hayvanseverler! Köpeğin kafasından ısırdığı genç kız şoka girdi

Valilik duyurdu! Ele geçirildiler
Medya Ufak at yahu! Kılıçdaroğlu, o konuda Karamollaoğlu'nu bile solladı
Medya

Ufak at yahu! Kılıçdaroğlu, o konuda Karamollaoğlu'nu bile solladı

Tamer Korkmaz, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili “İlk turda biter. Yüzde 100 diyebiliriz!” ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 99,9 kazanır” diyen Temel Karamollaoğlu'nu bile solladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 10:07:00 -
Ufak at yahu! Kılıçdaroğlu, o konuda Karamollaoğlu'nu bile solladı

Tamer Korkmaz, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili “İlk turda biter. Yüzde 100 diyebiliriz!” ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 99,9 kazanır” diyen Temel Karamollaoğlu'nu bile solladığını belirtti. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Voice of America” Kısakılıçdaroğlu seçim sonucundan o kadar emin ki…

Daha fazla dayanamadı ve “el yükseltti!”

*

“Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini Yüzde 99,9 kazanır” diyen Temel Reis’i bile şöyle solladı:

“İlk turda biter. Yüzde 100 diyebiliriz!”

*

Sam Amca’sının Atını Vuran Kovboyu son dönemde öyle bir uçuşa geçti ki…

-Tutabilene aşk olsun!

ARA KALIP: YOK MU ARTIRAN?

80’li yılların başlarındaki banker furyası yahut banker skandalı döneminde Kastelli’yi bile sollamak isteyen akla ziyan bir banker…

Gazete ilanlarıyla “Yüzde 120 faiz” vadetmişti!

Maalesef: Kimilerine “kemal-i afiyet” ile zokayı yutturmuştu.

HAYIRLI UÇUŞLAR

Daha evvel, birçok defa işaretlediğimiz gibi; Kemal Uçaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanmayı “Çantada Keklik” diye görüyordu.

Şimdi artık işbu kekliği çantaya ilk turda yerleştiriyor!

*

“Yüzde 100 alırız” lafıyla…

Aslında, “Altılı Masa, beni aday gösterirse ilk turda bile garanti kazanırız” yollu imalı bir mesaj veriyor, ortaklarına!

Altılı Ganyandaki en az üç genel başkanın “Seçilebilecek birini aday göstermeliyiz” diye düşündüğünü…

Yani, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “dudak büktüklerini” tam da burada hatırlayalım."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23