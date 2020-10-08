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Spor UEFA'dan Türkiye ve Rusya kararı
Spor

UEFA'dan Türkiye ve Rusya kararı

UEFA Ulusal Ligi'nde Rusya ile Türkiye arasında 11 Ekim'de oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı. Müsabakaya yüzde 30 kadar seyirci alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:00:00 -
UEFA'dan Türkiye ve Rusya kararı

Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak.

Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı.

Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.

Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.

Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.

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