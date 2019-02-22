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UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon avroluk para ödülü

- Galatasaray 1 galibiyet, 2 beraberliğe rağmen 38,5 milyon avro kazandı- Fenerbahçe 12,75, Beşiktaş 11,55 , Akhisarspor 7,18 milyon avroyu kasasına koydu- Medipol Başakşehir 280 bin avroyla sezonu kapattı

22 Şubat 2019 Cuma 13:44
UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon avroluk para ödülü

İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon avroyu kasasına koyacak.

UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55’ini cebine koyacak. Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10’luk payın sahibi olacak. Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.


- Galatasaray'ın bu sezon UEFA geliri 38,5 milyon avro


Spor Toto Süper Lig'de ipi en önde göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı.

Grubu üçüncü sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden elense de UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı yakaladı.

İki numaralı kupada son 32 turuna katılan Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya birer mağlubiyet ve beraberlikle boyun eğerek Avrupa defterini kapattı.

Toplamda 38,57 milyon avro para ödülü kazanan sarı-kırmızılı ekibin, gelir dağılımı şöyle:

GALATASARAY'INUEFA GELİRİ
ŞampiyonlarLigi'ne katılım 15,25
ŞampiyonlarLigi performans4,05
ŞampiyonlarLigi katsayısı / 9 hisse9,97
ŞampiyonlarLigi yayın havuzu8,5
Avrupa Ligison 32 turu katılım0,5
Avrupa Ligiyayın havuzu0,3
TOPLAM38,57

- Fenerbahçe 12,75 milyon avroyu kasasına koyacak


Şampiyonlar Ligi 3. elemesinde "Devler Ligi" şansını kaybeden ve Avrupa Ligi’ne direkt katılan sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapattı.

Grup ikincisi olarak son 32 turuna kalan Fenerbahçe, Rusya’nın Zenit takımına elenerek Avrupa macerasını bu sezon için sonlandırdı.

Fenerbahçe UEFA’dan 12,75 milyon avro para ödülü kazanırken, bu gelirin dağılımı şöyle oluştu:

FENERBAHÇE'NİNUEFA GELİRİ
ŞampiyonlarLigi yayın havuzu0,91
AvrupaLigi'ne katılım 2,92
AvrupaLigi performans2,21
Avrupa Ligigrup ikinciliği0,5
AvrupaLigi katsayısı / 31 hisse1,71
Avrupa Ligison 32 turu katılım0,5
AvrupaLigi yayın havuzu4
TOPLAM12,75


- Beşiktaş 11,55 milyon avro kazandı


UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş, 3. eleme ve play-off turları sonrası adını gruplara yazdırdı.

Grup maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, grupta üçüncü sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş’ın UEFA’dan kazandığı 11,55 milyon avroluk para ödülünün dağılımı şu şekilde:

BEŞİKTAŞ'INUEFA GELİRİ
AvrupaLigi 2. eleme0,26
AvrupaLigi 3. eleme0,28
AvrupaLigi'ne katılım 2,92
AvrupaLigi performans1,52
AvrupaLigi katsayısı / 36 hisse2,57
AvrupaLigi yayın havuzu4
TOPLAM11,55

- Akhisarspor tek beraberlikle 7,1 milyon avro alacak


Tarihinde ilk kez Avrupa mecrasına çıkan Akhisarspor, Avrupa Ligi gruplarına direkt girdi.

Yeşil-siyahlı ekip oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Grup sonuncusu olarak turnuvaya veda eden Akhisarspor'un 7,1 milyonluk geliri şu kalemlerden oluşuyor.

AKHİSARSPOR'UNUEFA GELİRİ
AvrupaLigi'ne katılım 2,92
AvrupaLigi performans0,19
AvrupaLigi katsayısı / 1 hisse0,07
AvrupaLigi yayın havuzu4
TOPLAM7,18


- Başakşehir Avrupa'da kayıplarda


UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan giren Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley karşısında tutunamayınca, yurt dışı defterini çok erken kapatmış oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA’nın dayanışma payından alacağı 280 bin avroyla yetinecek.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:44
  1. GALASATARAY 38.5 MİLYON AVRO KAZANDI
  2. TÜRK TAKIMLARINA 70 MİLYON AVRO
  3. ülke puanı

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