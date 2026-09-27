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Gündem Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı
Gündem

Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı

Yeniakit Publisher
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Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tırmanmaya devam ederken petrol taşımacılığına ve küresel piyasalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Chicago'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bölgedeki çatışmalara rağmen rekor miktarda petrol sevkiyatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken petrol taşımacılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın teslim olması ve savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim dünyayı olumsuz etkiledi. Petrol tankerlerinin hedef alınması ve bölgedeki gemi trafiğinin aksaması, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip boğazdaki hareketliliği daha da sınırlarken bu gelişme petrol fiyatlarına da yansıdı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık. Bu miktar savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.

'İRAN TESLİM OLUNCA...'

Trump, petrol fiyatlarının 'İran teslim olur olmaz, savaş biter bitmez' düşeceğini belirtti.

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