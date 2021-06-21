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Spor UEFA'dan sapkınlığa izin çıkmadı
Spor

UEFA'dan sapkınlığa izin çıkmadı

Almanya - Macaristan maçında Allianz Arena’nın gökkuşağı renklerinde aydınlatılması için yapılan baskıya aldırış etmeyen UEFA'nın izin vermediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:57:00 -
UEFA'dan sapkınlığa izin çıkmadı

UEFA, Almanya-Macaristan maçında Allianz Arena’nın gökkuşağı renklerinde aydınlatılmasını yasakladı. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter’in, Almanya-Macaristan maçı öncesi Allianz Arena'nın gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması için UEFA'ya başvuracaklarını duyurmuştu.

Bild'in haberine göre, UEFA'nın, Almanya - Macaristan maçında Allianz Arena’nın gökkuşağı renklerinde aydınlatılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

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