UEFA'dan sapkınlığa izin çıkmadı
Almanya - Macaristan maçında Allianz Arena’nın gökkuşağı renklerinde aydınlatılması için yapılan baskıya aldırış etmeyen UEFA'nın izin vermediği ortaya çıktı.
UEFA, Almanya-Macaristan maçında Allianz Arena’nın gökkuşağı renklerinde aydınlatılmasını yasakladı. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter’in, Almanya-Macaristan maçı öncesi Allianz Arena'nın gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması için UEFA'ya başvuracaklarını duyurmuştu.
Bild'in haberine göre, UEFA'nın, Almanya - Macaristan maçında Allianz Arena’nın gökkuşağı renklerinde aydınlatılmasına izin vermeyeceğini belirtti.