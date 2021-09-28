  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA'dan Palabıyık'a görev
Spor

UEFA'dan Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya’nın Rangers takımları arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:53:00 -
UEFA'dan Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya’nın Rangers takımları arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay