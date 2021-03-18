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Spor UEFA'dan İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin açıklama
Spor

UEFA'dan İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin açıklama

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olacağına dair 'güçlü' bir inanç olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 18:25:00 -
UEFA'dan İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin açıklama

UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olacağına inanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre; UFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyirciler önünde oynanacağına dair güçlü bir inancı bulunuyor. ESPN kaynaklarınn, UEFA yönetimine dayandırdığı haberde, çeyrek finallerden itibaren tribünlere sınırlı sayıda da olsa seyirci alınacağına inanıyor.

Avrupa'daki aşılama işlemlerinin hızlanması ve hükümetlerin aşı sonrası koronavirüs protokollerini yenilemesi, toplu organizasyonlara dair yeni kararlar çıkmasıyla birlikte tekrar seyircili maçların döneceğini düşünüyor. Bununla birlikte mayıs ortasından itibaren Avrupa'da seyahat kısıtlamalarının düşmesi ve turizm dönemine girilmesiyle birlikte Türk hükümetinin ve İstanbul'un da iki takım seyircilerini ülkeye kabul edeceğine dair bir görüş bulunuyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan finalin toplam kapasitenin yüzde kaçı kadar seyirciyle oynanacağına dair ise bir bilgi verilmedi.

Ceferin seyircisiz maç istemiyor

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, geçtiğimiz günlerde EURO 2020 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzde birçok senaryo var. Ancak, size tek bir şeyi garanti edebilirim ki boş tribünler önünde maçlar oynanmayacak. Tüm ev sahipleri, stadyuma seyirci alacağına dair bize garanti vermeli." ifadelerini kullanmıştı.

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