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Spor UEFA'dan iki hakemimize görev
Spor

UEFA'dan iki hakemimize görev

Yeniakit Publisher
2023-10-15 18:41:00 - 2023-10-15 19:02:02
UEFA'dan iki hakemimize görev

Türk hakemler Abdulkadir Bitigen ile Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, J Grubu'nda yarın oynanacak İzlanda-Lihtenştayn maçını Bitigen, Bosna Hersek-Portekiz müsabakasını ise Meler yönetecek.

İzlanda'nın Lihtenştayn'ı ağırlayacağı mücadelede Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Karşılaşmada Bahattin Şimşek dördüncü hakem, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev alacak.

Bosna Hersek'in sahasında Portekiz ile oynayacağı maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Arda Kardeşler, AVAR ise Alper Ulusoy olacak.

 

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