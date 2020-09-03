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Spor UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
Spor

UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:51:19 -
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

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