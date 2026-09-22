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Spor UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
Spor

UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

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UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

UEFA, Gamze Durmuş Pakkan'a görev verdi. Pakkan'ın yardımcılıklarını Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa yapacak.

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda yarın Çekya temsilcisi FC Slovan Liberec ile Norveç ekibi Rosenborg BK arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Usti nad Labem şehrindeki Mestsky Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Pakkan'ın yardımcılıklarını Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.

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