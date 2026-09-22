Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi
Uludağ'ın doğusunda, İnegöl-Bilecik sınır hattına yakın ormanlık alanda üreme dönemindeki bir kızıl geyik doğal ortamında görüntülendi.
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Uludağ'ın doğusunda, İnegöl-Bilecik sınır hattına yakın ormanlık alanda üreme dönemindeki bir kızıl geyik doğal ortamında görüntülendi.
En yaygın geyik türleri arasında yer alan kızıl geyik, sabahın erken saatleri veya akşamları dolaşarak otlanırken şafak vaktinde ormanlık alanda gezindi.
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…
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