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Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

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AA Giriş Tarihi:

Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ'ın doğusunda, İnegöl-Bilecik sınır hattına yakın ormanlık alanda üreme dönemindeki bir kızıl geyik doğal ortamında görüntülendi.

#1
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

En yaygın geyik türleri arasında yer alan kızıl geyik, sabahın erken saatleri veya akşamları dolaşarak otlanırken şafak vaktinde ormanlık alanda gezindi.

#2
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#3
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#4
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#5
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#6
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#7
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#8
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#9
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

#10
Foto - Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi

Uludağ’ın kızıl geyiğinden kareler…

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