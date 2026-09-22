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Gündem Kozinoğlu soruşturmasında bilgisine başvuruldu: Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
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Kozinoğlu soruşturmasında bilgisine başvuruldu: Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede

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Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı oyuncu Emin Olcay, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bilgi amaçlı ifade vermek için adliyeye geldi. Olcay'ın, dizinin yapımcı değişimi sonrası çizgisinde sapma olduğu ve senaryodaki bazı bilgilerin dışarıdan alındığına yönelik geçmişte basına yansıyan değerlendirmeleri doğrultusunda bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni ifadeler alınıyor. 

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma; "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçlamaları çerçevesinde sürdürülüyor. Yürütülen dört ayrı operasyonel dalganın ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturma makamları, Kozinoğlu’nun ölümünün arkasında FETÖ izinin bulunup bulunmadığını ve dönemin popüler yapımlarından Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'na yönelik hedef gösterme ya da bilgi sızdırma senaryolarının yer alıp almadığını mercek altına aldı.

‘BİLGİLER DIŞARIDAN ALINDI’ DEMİŞTİ

Dizide "Ömer Baba" karakteriyle tanınan usta oyuncu Emin Olcay da "bilgisine başvurulacak kişi" sıfatıyla adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Olcay'ın, dizinin yapımcı değişimi sonrası çizgisinde sapma olduğu ve senaryodaki bazı bilgilerin dışarıdan alındığına yönelik geçmişte basına yansıyan değerlendirmeleri doğrultusunda bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emin Olcay, "Savcıya, soracağı sorular çerçevesinde ifademizi vereceğiz" dedi.

ENVER ALTAYLI DA GETİRİLDİ

Ankara’daki FETÖ soruşturması kapsamındaki cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Enver Altaylı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Silivri Adliyesi’ne getirildi. Altaylı’nın geçmişte bilgisayarında yapılan incelemelerde ele geçirilen belge ve mektuplarda, Kaşif Kozinoğlu’nun MİT Müsteşarlığı veya MİT Daire Başkanlığı görevlerine getirilme ihtimaline dair değerlendirmeler yaptığı belirlenmişti.

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