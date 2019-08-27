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UEFA'dan Cantona'ya ödül

Manchester United'ın eski futbolcularından Eric Cantona, UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü

27 Ağustos 2019 Salı 12:52
UEFA'dan Cantona'ya ödül


İSTANBUL (AA) - Manchester United'ın eski futbolcularından Eric Cantona'ya, UEFA Başkanlık Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, profesyonel kariyerini 22 yıl önce noktalayan 53 yaşındaki Fransız Cantona'nın futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Cantona'nın ödülünü, 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında alacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu ödüle, sadece eşsiz yeteneği, kıyaslanamaz stili ve inkar edilemez karizmasıyla harika bir futbolcu olduğu için değil, ayrıca değerlerini savunan, düşündüğünü söylemekten çekinmeyen ve inandığı davaları tüm kalbiyle destekleyen bir insan olduğu için de layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Auxerre, Martigues, Olympique Marsilya, Bordeaux, Montpellier, Nimes ve İngiltere'de Leeds United ile Manchester United'da forma giyen Cantona, 1996-1997 sezonu sonunda 30 yaşındayken kariyerine son verdi. Leeds United'da bir, Olympique Marsilya'da 2, Manchester United'da 4 lig şampiyonluğu yaşayan Cantona, Fransa Milli Takımı'nda ise 45 maça çıktı ve 20 gol attı.

Bu ödülü daha önce Paolo Maldini, Alfredo Di Stefano, Eusebio, Franz Beckenbauer, Raymond Kopa, Sir Bobby Charlton, Frank Rijkaard, Francesco Totti ve Johan Cruyff gibi isimler kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:52
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