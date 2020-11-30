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Spor UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:39:28 -
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Abdulkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Mete Kalkavan üstlenecek.

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