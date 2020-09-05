UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç oynandı
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 8 maçla devam edildi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 maç oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 1.Grup maçında Hollanda, Steven Bergwijn'in golüyle 61. dakikada Polonya'yı 1-0 yendi. Gruptaki diğer maçta İtalya ve Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Edin Dzeko 57. dakikada Bosna-Hersek'in golünü, Stefano Sensi ise 67. dakikada İtalya'nın golünü attı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakaların sonuçları şu şekilde:
A Ligi
1.Grup: İtalya-Bosna Hersek: 1-1
Hollanda-Polonya: 1-0
B Ligi
1.Grup: Romanya-Kuzey İrlanda: 1-1
Norveç-Avusturya: 1-2
2.Grup: İskoçya-İsrail: 1-1
Slovakya-Çekya: 1-3
C Ligi
4.Grup: Litvanya-Kazakistan: 0-2
Belarus-Arnavutluk: 0-2