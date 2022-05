A Milli Futbol Takımı, haziran ayında Uluslar Ligi’nde önemli maçlara çıkacak. Peki, Uluslar Ligi nedir?

UEFA Uluslar Ligi nedir? Uluslar Ligi formatı nedir?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılan uluslararası futbol turnuvası. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini aldı.

55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrıldı.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaştı. Final aşaması tek maçlı eleme sistemi kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluştu. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından belirlendi.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulandı. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düştü. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düştü.

Format değişikliği

İlk sezonunun tamamlanmasının ardından UEFA, 2020-21 sezonundan başlamak üzere değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Ligine düşecek 2 takım C liginin grup sonuncuları arasındaki play-offlar ile belirlenecektir.