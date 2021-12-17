UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? 2022-2023 Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

2022-2023 Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu lig aşamasının kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Uluslar Ligi Türkiye rakibi kim? Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Peki Uluslar Ligi maçları ne zaman başlayacak? Uluslar Ligi ne zaman oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

UEFA Uluslar Ligi Türkiye rakibi kim?

2022-2023 Uluslar Ligi maçları Tükiye rakipleri kim? Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

UEFA Uluslar Ligi grup eşleşmeleri

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

UEFA Uluslar A Ligi

Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya

Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

UEFA Uluslar B Ligi

Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

UEFA Uluslar C Ligi

Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya

Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova

Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

UEFA Uluslar D Ligi

Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya

Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta

Uluslar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.