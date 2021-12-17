UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? 2022-2023 Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu lig aşamasının kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Uluslar Ligi Türkiye rakibi kim? Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Peki Uluslar Ligi maçları ne zaman başlayacak? Uluslar Ligi ne zaman oynanacak?
2022-2023 Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak? UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu lig aşamasının kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Uluslar Ligi Türkiye rakibi kim? Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Peki Uluslar Ligi maçları ne zaman başlayacak? Uluslar Ligi ne zaman oynanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.
UEFA Uluslar Ligi Türkiye rakibi kim?
2022-2023 Uluslar Ligi maçları Tükiye rakipleri kim? Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
UEFA Uluslar Ligi grup eşleşmeleri
Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:
UEFA Uluslar A Ligi
Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya
Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler
UEFA Uluslar B Ligi
Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk
Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya
UEFA Uluslar C Ligi
Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları
Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya
Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova
Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık
UEFA Uluslar D Ligi
Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya
Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta
Uluslar Ligi maçları ne zaman başlayacak?
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.