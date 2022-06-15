UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler 14 Haziran Salı gecesi oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi’nde kim kazandı?
UEFA Uluslar Ligi’nde 4.maçlar oynandı. Futbolseverler 14 Haziran Salı gecesi oynanan maçlarının sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu gece hangi takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı?
UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:
UEFA Uluslar A Ligi 3.Grup
İngiltere-Macaristan: 0-4
Almanya-İtalya:5-2
UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup
Hollanda-Galler: 3-2
Polonya-Belçika: 0-1
UEFA Uluslar B Ligi 1.Grup
Ermenistan-İskoçya: 1-4
Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
UEFA Uluslar B Ligi 3.Grup
Bosna-Hersek-Finlandiya: 3-2
Romanya-Karadağ: 0-3
UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup
Lüksemburg-Faroe Adaları: 2-2
Türkiye-Litvanya: 2-0
UEFA Uluslar D Ligi 1.Grup
Moldova-Andorra: 2-1
Lihtenştayn-Letonya: 0-2