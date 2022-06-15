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Spor UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:
Spor

UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler 14 Haziran Salı gecesi oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi’nde kim kazandı?

Yeniakit Publisher
2022-06-15 00:00:00 -
UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:

UEFA Uluslar Ligi’nde 4.maçlar oynandı. Futbolseverler 14 Haziran Salı gecesi oynanan maçlarının sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu gece hangi takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı?

UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:

UEFA Uluslar A Ligi 3.Grup

İngiltere-Macaristan:     0-4

Almanya-İtalya:5-2

UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup

Hollanda-Galler:               3-2

Polonya-Belçika:              0-1

UEFA Uluslar B Ligi 1.Grup

Ermenistan-İskoçya:      1-4

Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti:   1-1

UEFA Uluslar B Ligi 3.Grup

Bosna-Hersek-Finlandiya:            3-2

Romanya-Karadağ:         0-3

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup

Lüksemburg-Faroe Adaları:         2-2

Türkiye-Litvanya:             2-0

UEFA Uluslar D Ligi 1.Grup

Moldova-Andorra:          2-1

Lihtenştayn-Letonya:     0-2

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