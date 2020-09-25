UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Bayern Münih, uzatmada Sevilla'yı 2-1 yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ve Avrupa Ligi şampiyonu İspanya'nın Sevilla takımı bir araya geldi.

Tribünden yaklaşık 16 bin kişi tarafından izlenen karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ardından izleyicinin maçı izlemek için alındığı ilk UEFA organizasyonu oldu.

Sevilla'nın 11. dakikada geliştirdiği atakta De Jong, kafa ile ortayı sağ kanattan altıya indirdi. Bayern Münih savunmasında Alaba'nın temasıyla topla buluşan Rakitic'in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ocampos, 13. dakikada Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi.

Bayern Münih 34. dakikada skoru dengeledi. Önden orta ve altgeçitte buluşan Lewandowski, sırtını kaleye çevirerek penaltı noktasına doğru topu yumuşattı. Arkadan gelen Goretzka, kaleci Bounou'yu hızlı bir şutla avladı.

İlk yarı 1-1 bitti.

Sevilla 46. dakikada tehlikeli geldi. Ocampos'un sol kanattan yaptığı ortada, De Jong topa yakın direğe dokundu. Kaleci Neuer, topu kornere gönderdi.

58. dakikada Bayern Münih'in Gnabry ceza sahası dışından şutunu çekti ve kaleci Bounou'dan döndü.

87. dakikada aniden gelişen Sevilla atağında En-Nesyri, kaleci Neuer ile karşılaştı ancak Alman kaleci gole izin vermedi.

İkinci yarıda takımlar skoru değiştiremeyince uzatma uygulandı.

Daha sonra oyuna dahil olan Sevilla golcüsü En-Nesyri, 92. dakikada girdiği pozisyonu değerlendiremedi. Savunmanın arkasına asılan Faslı futbolcu, soldan ceza alanına girdi. En-Nesyri topu sağa çekip yakın direğe vurduğunda, deri tur kaleci Neuer'in ayağına ve ardından direğe çarptı.

Bayern Münih, 104. dakikada 2-1 öne geçti. Köşe vuruşunun ardından Sevilla savunmasının kaldırmaya çalıştığı ceza sahasında topu kontrol eden Alaba'nın çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü. Maçın uzatma dakikalarında oyuna giren Martinez, gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca, Bayern Münih maçı 2-1 kazandı.

Bayern Münih, kupayı 2013'ten sonra ikinci kez müzesine götürdü.