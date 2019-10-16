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UEFA soruşturma başlatmıştı! FIFA oyununda 'asker selamı' sürprizi

UEFA'nın Milli Takımımıza soruşturma başlattığı 'Asker selamı'nın FIFA'nın lisanslı oyununda da yer aldığı ortaya çıktı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:30

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Pazartesi günü Fransa, Cuma günü de Arnavutluk ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Türk futbolcuları gol sevinçlerini "asker selamı" vererek kutlarken, aynı zamanda, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan mehmetçiğe de moral desteği veriyor.

FIFA'nın lisanlı oyununda da var

Fanatik'in haberine göre, UEFA'nın soruşturma başlattığı "asker selamı"nın FIFA'nın lisansladığı video oyununda yer aldığı görüldü.
FIFA'nın kendi adıyla lisansladığı bir oyunda dahi verilebilen asker selamına, UEFA'nın soruşturma başlatması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:30
  1. UEFA
  2. YPG
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. asker selamı

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  • misafirmisafir1 sa önce
    Biz, başkası oluşturdukdan sonraoluşturduğumuzda normal karşılanmayı beklemeyiz.Bunlar ilk oluşturdukları zaman nasıl doğal kabullenildiğine göre biz,ilk oluştursak bile doğal konumdayız.Bunların kabulleri bizi ilgilendirmiyor.

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