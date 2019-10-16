UEFA soruşturma başlatmıştı! FIFA oyununda 'asker selamı' sürprizi
UEFA'nın Milli Takımımıza soruşturma başlattığı 'Asker selamı'nın FIFA'nın lisanslı oyununda da yer aldığı ortaya çıktı.16 Ekim 2019 Çarşamba 16:30
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Pazartesi günü Fransa, Cuma günü de Arnavutluk ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Türk futbolcuları gol sevinçlerini "asker selamı" vererek kutlarken, aynı zamanda, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan mehmetçiğe de moral desteği veriyor.
FIFA'nın lisanlı oyununda da var
Fanatik'in haberine göre, UEFA'nın soruşturma başlattığı "asker selamı"nın FIFA'nın lisansladığı video oyununda yer aldığı görüldü.
FIFA'nın kendi adıyla lisansladığı bir oyunda dahi verilebilen asker selamına, UEFA'nın soruşturma başlatması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
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