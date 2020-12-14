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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile eşleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:00:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli turnuvasının son 16 turunun maçları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan çekilişle belirlendi.

Son şampiyon Bayern Münih'in rakibi Lazio'ydu. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki maç da dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları 16-17 ve 23-24 Şubat tarihlerinde oynanacak, rövanş ise 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Maçlar şu şekilde:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Barselona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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