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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem düdük çalacak
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem düdük çalacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:10:48 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem düdük çalacak

İSTANBUL (AA) - Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Juventus-Dinamo Kiev maçını Frappart yönetecek.

36 yaşındaki Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Frappart, geçen yıl da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.

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