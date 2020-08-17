  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

PSG ile Leipzig yarın, Bayern Münih ile Olympique Lyon ise çarşamba günü tek maç eleme usulüne göre yarı finalde karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:37:39 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak yarı final maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak.

Turnuvanın ilk yarı final maçında yarın Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Leipzig takımı karşılaşacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise 19 Ağustos Çarşamba günü Alman kulübü Bayern Münih ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon mücadele edecek.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ve 8'li final formatına geçilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor
Dünya

İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı.
İstanbul'da korkunç olay... Yatak tartışması cinayetle noktalandı!
Yerel

İstanbul'da korkunç olay... Yatak tartışması cinayetle noktalandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Pakistan uyruklu iki arkadaş arasında çıkan yatak kavgasında kan aktı. Arkadaşlardan biri diğerini birçok yerinden..
Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”
Siyaset

Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”

Ahmet Hakan, siyasi hareket başlatan Muharrem İnce’nin harekete geçerek eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Ali Babacan’ı ıskart..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı