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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi son 8 turu kura çekimi ne zaman?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 8 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu maçlarının tamamlanması üzerine futbolseverler, söz konusu turnuvanın çeyrek final karşılaşmaları için yapılacak olan kura çekiminin ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takımın birbiriyle eşleşeceği kura çekiminin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 8 turu kura çekimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:19:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi son 8 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu maçları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan son 8 takımın birbirleriyle eşleşmesi yapılacak. Bunun üzerine futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 8 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Söz konusu turnuvada son 16 Turu maçları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan galip ayrılan takımlar arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Son 8 takımın birbiriyle eşleşeceği kura çekiminin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 8 turu kura çekimi ne zaman?

Kura çekimi sonucunda UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Söz konusu kura çekimi 19 Mart tarihi saat 14.00'de başlayacak. Kura çekimi, Bein Sports Haber'de canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar hangileri?

Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Paris Saint Germain (Fransa), Porto (Portekiz), B. Dortmund (Almanya) 

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