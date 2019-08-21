UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off’da günün sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçlarında bugün üç karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçlarında bugün üç karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda bugün APOEL Nicosia ile Ajax, CFR Cluj ile Slavia Prag ve LASK Linz ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

APOEL Nicosia - Ajax mücadelesi golsüz sona ererken, Ajax mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 80. dakikasında Noussair Mazraoui ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Slavia Prag deplasmanda rakibi CFR Cluj’ı 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

Günün bir diğer maçında ise Club Brugge deplasmanda LASK Linz’i 1-0’lık skorla geçti.

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