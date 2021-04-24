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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak? Devler Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanırken milyonlarca futbolsever final maçının nere ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 11:37:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verilmişti. Bu sebeple 2020-2021 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Öte yandan final maçı öncesinde Devler Ligi kupası İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla buluştu. İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gösterime sunulan kupa, Ruffles ve Pepsi'nin sponsorluğunda İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Stadımızı Türkiye Futbol Federasyonumuz zemini, tribünleri, teknik altyapısı, ışıklandırması, localarıyla her açıdan yeniledi. Bu anlamda da dünyanın en önemli finallerinden bir tanesine ev sahibi olarak hazır duruma geldik. İnanıyorum ki, 29 Mayıs’ta keyifli, rekabet dolu bir maç gerçekleşecek. Kupamızda dünyanın en güzel şehri İstanbul’umuzda. İnşallah futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir final olmasını ümit ediyoruz" dedi.

 

 

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