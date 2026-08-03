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Spor UEFA Konferans Ligi’nde play off kuraları çekildi
Spor

UEFA Konferans Ligi’nde play off kuraları çekildi

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UEFA Konferans Ligi’nde play off kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi’nde play-off kurası heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'ye "elenmesi halinde" Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. turunda Hradec Kralove ekibine "elenmesi halinde" Konferans Ligi play-off'larında Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Karşılaşmalar, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda) / Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)

Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova) / Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya)

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Riga (Letonya) - Györi (Macaristan)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya) / Freiburg (Almanya)

Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya) / Monaco (Fransa)

Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn) / Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka)

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya)

CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç) / Brighton (İngiltere)

Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan) / Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç)

Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan) / Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş

Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika) / Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika) / Brann (Norveç) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

Atalanta (İtalya) / Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya)

Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka) / Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya)

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya)

Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka) / Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre)

Auda (Letonya) - Dinamo City (Arnavutluk) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre) / Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti)

Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus) / Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya)

Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

Getafe (İspanya) / Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan)

Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgarista

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