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Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg
Spor

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:24:18 -
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg

ANKARA (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Barcelona'yı 1-0 yenen Wolfsburg finale yükseldi.

Turnuvanın yarı finalinde, kupada daha önce 2 kez şampiyonluğa uzanan Almanya ekibi Wolfsburg ile 2019'da finale kalan İspanya'nın Barcelona ekibi karşı karşıya geldi.

İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wolfsburg, 58. dakikada Fridolina Rolfö'nün golüyle 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Wolfsburg'un finaldeki rakibi, yarın Fransız takımları Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

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