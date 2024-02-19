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Spor UEFA; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u uyardı! Avrupa'dan men cezası gelebilir
Spor

UEFA; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u uyardı! Avrupa'dan men cezası gelebilir

Yeniakit Publisher
2024-02-19 13:44:00 -
UEFA; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u uyardı! Avrupa'dan men cezası gelebilir

UEFA Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'nu yayımlandı. Rapora göre; Trendyol Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu.

"Dört Büyükler", Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer buldu. Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon avro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon avro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon avro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon avro zararla 7. sırada gösterildi.

UEFA UYARIDA BULUNDU: MEN

UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı. Geçen yıl Avrupa'da en fazla net öz sermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon avro ile İtalya Serie A ekibi Roma oldu. İlk 10'da 4 Türk takımı dışında, İtalya'dan 3, Portekiz, İsrail ve İspanya'dan birer ekip bulunuyor.

İŞTE TAM LİSTE

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 | Roma: 436 - milyon avro

2 | Porto: 176 - milyon avro

3 | Inter: 162 - milyon avro

4 | BEŞİKTAŞ: 151 - MİLYON AVRO

5 | TRABZONSPOR: 110 - MİLYON AVRO

6 | GALATASARAY: 109 - MİLYON AVRO

7 | FENERBAHÇE: 82 - MİLYON AVRO

8 | Real Betis: 72 - milyon avro

9 | M. Haifa: 63 - milyon avro

10 | Lazio: 38 - milyon avro

G.SARAY VE TRABZONSPOR

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı. Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon avro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon avroyla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu. Geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan takım İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu. Aston Villa, geçen yıl vergiler hariç 138 milyon avro zarar etti. Geride kalan sene Avrupa'da en fazla zarar açıklayan ilk 10 takım arasında 2 Türk takımı dışında, 3'er İngiliz ve İtalyan, birer de Portekiz ile Fransız ekibi bulunuyor.

EN ÇOK ZARAR AÇIKLAYANLAR

Avrupa'da 2023 yılının en fazla zarar açıklayan ilk 10 takımı şöyle:

1 | Aston Villa: 138 - milyon avro

2 | Juventus: 117 - milyon avro

3 | PSG: 103 - milyon avro

4 | Roma: 99 - milyon avro

5 | Newcastle: 84 - milyon avro

6 | Inter: 77 - milyon avro

7 | Arsenal: 60 - milyon avro

8 | Trabzonspor: 53 - milyon avro

9 | Galatasaray: 48 - milyon avro

10 | Porto: 47 - milyon avro

TRABZONSPOR İLK 5'TE!

Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon avro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı. İspanya'nın Barcelona takımı ise geçen yıl 179 milyon avro faaliyet zararıyla listede ilk sırada bulunuyor. Listede, Roma, 53 milyon avro, Monaco, 41 milyon avro ve Aston Villa ise 39 milyon avro faaliyet zararıyla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

1 | Barcelona: 179 - milyon avro

2 | Roma: 53 - milyon avro

3 | Monaco: 41 - milyon avro

4 | Aston Villa: 39 - milyon avro

5 | Trabzonspor: 35 - milyon avro

18 TAKIM ÖZ SERMEYE ZARARI VERDİ

Trendyol Süper Lig, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sayısına sahip. Raporda paylaşılan son verilere göre, Trendyol Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon avro net öz sermaye zararına ulaştı. Süper Lig, en fazlı takımın (18) net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu olarak gösterildi. Ayrıca, raporda açıklanan verilere göre Süper Lig, takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi. Süper Lig ekipleri, 157 milyon avroluk kadro maliyetiyle ise 11. sırada yer aldı.

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