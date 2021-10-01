  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta karşılaşmaları bitti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 00:46:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında günün sonuçları:

​​​​​​​Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4

Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0

Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3

Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0

Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0

Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay