  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Inter yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 2-1 mağlup eden İtalya temsilcisi Inter, son dört takım arasına kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:42:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde Inter yarı finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Bayer Leverkusen ile Inter, Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşılaştı.

Inter'e turu getiren golleri 15. dakikada Nicolo Barella ve 21. dakikada Romelu Lukaku atarken, Alman ekibinin tek golünü 24. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Inter'in Belçikalı yıldızı Lukaku, bu turnuvada üst üste 9 maçta gol atmayı başararak tarihe geçti.

Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'de ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Inter, yarı finalde Shakhtar Donetsk-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede sular ısınıyor! Metehan Demir'den olay sözler: Türkiye bir hamle ile Yunanistan'ı ortadan kaldırabilir
Dünya

Bölgede sular ısınıyor! Metehan Demir'den olay sözler: Türkiye bir hamle ile Yunanistan'ı ortadan kaldırabilir

Doğu Akdeniz ve Ege’de rahat durmayan Yunanistan ateşle oynuyor. Mısır ile hukuk dışı deniz yetki sınırlandırması anlaşması yapan Yunanistan..
'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış
Gündem

'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz açıklamasının ardından skandal bir çı..
Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...
Ekonomi

Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...

Altındaki hızlı yükselişin ardından uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırdı. Stratejist Yeliz Karabulu..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı