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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Avrupa Ligi'nde Çeyrek Finali geçen ilk takımlar belli oldu. Kopenhag’ı uzatmalarda 1-0 yenejn Manchester United ile Bayer Leverkusen’i 2-1 mağlup eden Inter, ismini yarı finale yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:17:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu’nda bir üst tura çıkan ilk takımlar belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre Almanya’da oynanan mücadelelerde son 4 takım arasına ismini yazdıran ekipler Manchester United ile Inter oldu.

Inter ile Bayer Leverkusen’in karşı karşıya geldiği müsabakaya İtalyan ekibi gollerle başladı.

15. dakikada Barella gol perdesini aralarken, 21’de ise Lukaku skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

Bu golden 3 dakika sonra Bayer Leverkusen, farkı 1’e indirdi. Alman temsilcisi, 24. dakikada Havertz’in kaydettiği gol ile mücadeleyi 2-1’e getirdi.

Maç bu sonuçla tamamlanırken, Inter ismini yarı finale yazdırmış oldu.

Inter, yarı finalde Shaktar Donetsk-Basel maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

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