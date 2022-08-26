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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i eleyerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, son oynanan maçların ardından 3. torbaya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 08:34:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Fenerbahçe'ye torba müjdesi

UEFA'da 14 bin 500 puana sahip olan Fenerbahçe, play-off turları öncesinde 4. torbada yer alıyordu. Ancak daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesiyle birlikte 3. torbaya yükseldi.

Trabzonspor 4. Torbada

Trabzonspor ise sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

Muhtemel rakipler

Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

Uefa Avrupa ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Grup maçları ne zaman oynanacak?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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